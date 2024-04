Si apre la terza giornata di eventi organizzati in occasione dell'edizione 2024 del Festival dell'Innovability "Impatta Disrupt", promosso da Earth Day Italia, Next4 e Impatta4Equity, presso la Terrazza del Pincio e alla Casa del Cinema di Roma. Il Festival si colloca all'interno delle celebrazioni della Giornata Mondiale della Terra per ricordare anche la Giornata Mondiale dell'Innovazione, promossa dalle Nazioni Unite il 21 aprile (alla vigilia dell'Earth Day), con l'obiettivo di favorire l'uso della creatività per raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030.

Alla Casa del Cinema di Roma il programma parte alle 10.00 con la copertina introduttiva a cura di Guido Romano, Responsabile Monitoraggio e Analisi d'impatto Cassa Depositi e Prestiti. A seguire Pierluigi Sassi, Presidente Earth Day Italia, modera il panel "Finanza per generare il cambiamento" con la partecipazione di Davide D'Arcangelo, CEO Next4, Maurizio Grifoni, Presidente Fondo Fon.Te, Agostino Scornajenchi, Amministratore Delegato e Direttore Generale Cdp Venture Capital Sgr, Gianluca Marzinotto, Direttore Generale Banca Popolare di Fondi e Presidente Ulixes Sgr, Luigi Gallo, Haed of Incentives and Innovation Business Unit Invitalia, Massimo Di Tria, Country Chief Investment Officer Generali Italia e Roberto Macina, fondatore di WDA.

A metà mattina, alle ore 11.00, l'intervento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

A seguire, dopo una demo di New Changer, società di ingegneria con focus in particolare nei settori dell'utility ed ICT, il panel conclusivo della mattina "Finanza europea per lo sviluppo sostenibile".

Moderati da Emilio di Marzio, interverranno Stefano di Palma, Direttore di ricerca Ecoter, Dario Bergamo, Government and Infrastructure Leader, EY Italia, Alberto Gambescia, CEO Eutalia e Pier Paolo Fraddosio, Direttore Agea.

È possibile seguire i lavori in diretta su ansa.it ed earthday.it

Per saperne di più sugli appuntamenti previsti nell'edizione 2024, tutti i dettagli sono pubblicati sul sito www.festivalimpatta.it

Il Festival Impatta Disrupt è aperto alla partecipazione attiva di tutti gli operatori economici, istituzionali e della società civile che vedono nell'innovability la via maestra per la creazione di un futuro sostenibile che metta al centro l'uomo e persegua il bene comune.

L'evento è patrocinato da Dicastero Pontificio per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero del Turismo, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cassa Depositi e Prestiti, Regione Lazio, Roma Capitale.

Sono co-organizzatori del Festival Fondazione Italia Digitale, Harmonic Innovation Group, Elis Innovation Hub, Jakala Civitas e Ameri Communications.

Sostengono il Festival New Changer, INPS, Arpinge, Tinexta, Climate Partner, Flex Packaging, Infratel Italia, Miller Group, Speri, Ulixes Sgr – Gruppo Banca Popolare di Fondi, Anfima, Generali Assicurazioni, Cattolica business unit di Generali Italia, International Coaching Federation (ICF) Italia.