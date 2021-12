"Ci vuole uno sforzo per superare l’ideologia in una società che è totalmente cambiata. Oggi dobbiamo progettare con uno sguardo lungimirante, per questo quando

Landini che vuole cancellare un pezzo del jobs act, dico che siamo mille miglia lontani da quello che dovrebbe essere fatto. Bisogna dare più forza alle nostre aziende e metterle nelle condizioni di ripartire, anche economicamente, per stabilizzare la situazione dei lavoratori e ridurre il precariato. Questa manovra è fatta ad hoc proprio per migliorare le condizioni dei lavoratori ma anche per dare alle aziende gli strumenti per essere competitive sul mercato nazionale e internazionale".

Lo ha detto il presidente di Italia Viva Ettore Rosato a Skytg24.