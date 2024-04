Dalle elezioni in Piemonte il Movimento cinque stelle spera di avere un grandissimo riscontro da parte dei cittadini che sarebbe il giusto riconoscimento per i sacrifici fatti in questi mesi sui territori. E ciò nonostante noi con le nostre regole siamo penalizzati per il vincolo del doppio mandato, ma soprattutto per il fatto che non accettiamo di prendere tra le nostre fila transfughi e acchiappavoti, così come non siamo mai stati disponibili a scendere a compromessi con qualche capobastone, ma ci siamo sempre impegnati a competere con tutti anche partendo da una posizione di svantaggio. Lo ha dichiarato il presidente del M5s, Giuseppe Conte durante il Movifest a Settimo Torinese.

“Spetta ai cittadini riconoscere se tengono a questi valori, a questi principi e farci recuperare questo svantaggio iniziale. Invito a tornare a essere sempre presenti con le comunità locali perché i cittadini devono sentire sempre la nostra presenza, dobbiamo ascoltare i loro bisogni”, ha concluso.