“Anche oggi denunciamo il tentativo di far naufragare i referendum giustizia che si votano il 12 giugno insieme alle elezioni amministrative, per questo continuiamo a fare appello al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio chiedendo attenzione e parole chiare in merito. La scarsa attenzione mediatica ed una politica pressoché silente in vista dell’unico giorno di votazioni, peraltro in data estiva, sono una combinazione figlia di un’evidente volontà di boicottare il voto su quella che è un’opportunità storica per i cittadini. Sappiamo che lo stesso Presidente Mattarella condivide con noi l’idea che la giustizia italiana necessiti di un profondo processo riformatore, per questo chiediamo un intervento suo e del Premier Draghi affinché venga tolto il velo di omertà che è calato sui referendum ed i cittadini siano adeguatamente messi a conoscenza che domenica 12 giugno si vota”.



Così in una nota il senatore Luigi Augussori della Lega.