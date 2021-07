Matteo Renzi, intervenuto al convegno dei giovani industriali di Confindustria, non esclude che nel " 2022 partiremo con una raccolta firme per un Referendum abrogativo del Reddito di cittadinanza". Una proposta basata, precisa il leader di Italia Viva, sul fatto che devono essere gli "italiani a dire se il Reddito di cittadinanza è diseducativo e va mantenuto o no". E aggiunge: "Non presentiamo la proposta in Consiglio dei Ministri, che darebbe noia fastidio e creerebbe disturbi e contrapposizioni".