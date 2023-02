"Il Terzo Polo è alternativo ai populismi della destra e del M5S. Lo è in #Lazio, dove i grillini hanno fatto disastri, e lo è in Lombardia, dove Letizia Moratti ha scelto con coraggio di mettersi in gioco per risollevare la regione dopo i disastri di Fontana". Così Raffaella Paita, presidente del Terzo Polo al Senato, intervenendo a 'Stasera Italia'.