Raffaella Paita, esponente quota Italia Viva, ha pubblicato il seguente tweet contro Carlo Calenda:

"Calenda, cerchiamo di capirci: Renzi non sostiene il candidato che sostiene Cuffaro nel 2022. Tu invece sostieni lo stesso candidato sostenuto da Cuffaro la volta scorsa. Dunque il candidato in comune con Cuffaro è il tuo. Non è difficile".