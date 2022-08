“Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, facendo riferimento allo stupro di una donna nella sua città di cui è accusato un cittadino pachistano irregolare, ha proposto di inviare in presunte ‘zone deserte’ della Barbagia migranti senza documenti in regola e in attesa del rimpatrio. Una battuta infelice, che offende i sardi e in particolare i barbaricini”. Lo scrive in una nota Pietro Pittalis, deputato sardo di Forza Italia.

“Rapinese evidentemente non conosce la Barbagia: lo invito a visitarla, scoprirà che non è affatto una zona deserta, bensì un territorio affascinante, che custodisce alcune delle più rappresentative espressioni della cultura, della storia e della natura della Sardegna: nuraghi, piccoli borghi medioevali, paesaggi mozzafiato, un’ospitalità calorosa e una eccellente tradizione gastronomica. Rapinese, insomma, ha fatto una brutta figura, dimostrando di essere legato a vecchi e tristi luoghi comuni. Si è scusato, è vero, ma lo aspetto comunque in Sardegna per colmare le evidenti lacune della sua conoscenza del nostro territorio”, conclude.