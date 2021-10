“In una fase come quella che stiamo attraversando è necessario puntare su misure espansive che accompagnino la ripresa post Covid faticosamente avviata. Proprio come il Pnrr, la manovra dovrà quindi favorire gli investimenti, anche privati, e incentivare la crescita. In un simile contesto, sulle nostre imprese non può certo incombere la scure dell’incertezza, come invece sta accadendo per quelle attività che vivono nel dubbio di dover versare allo Stato somme ingenti per la plastic e la sugar tax. Queste imposte sono state ancora una volta rinviate, ma Forza Italia chiede al governo di cogliere l’occasione della manovra per mandarle definitivamente in soffitta. In questo modo si sosterrebbero tutte le realtà coinvolte da un’ambiungiutà che, costringendole a far cassa in previsione dell’eventuale pagamento di queste assurde tasse, impedisce loro di programmare gli investimenti e quindi di crescere e creare occupazione”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia, già ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo.