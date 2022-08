“Leggere nomi come Roberto Scarpinato, Federico Cafiero De Raho, Sergio Costa e Livio De Santoli nelle liste del Movimento 5 Stelle è un motivo di orgoglio. Queste personalità hanno dimostrato nella loro vita professionale di avere a cuore gli interessi del Paese. I loro valori sono quelli che servono all’Italia del futuro, il Presidente Giuseppe Conte non poteva fare scelte migliori”, così in una nota Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

“Mentre nei Palazzi si compongono liste piene di impresentabili o di vecchi dinosauri della politica, il MoVimento 5 Stelle schiera il meglio della società civile candidando chi ha combattuto la mafia in prima linea, chi crede nella transizione sostenibile e chi ha restituito fiducia ai cittadini. Il 25 settembre dovremo chiederci a chi affidare il futuro dell’Italia per i prossimi anni. Noi siamo dalla parte giusta, con cuore e coraggio”, conclude Furore.