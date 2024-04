"Ci devo pensare, entro 10 giorni le liste per le europee saranno depositate". Risponde così Matteo Salvini ai giornalisti che gli chiedono chi sarà il capolista della Lega nella circoscrizione centrale alle elezioni europee. "Ho l'orgoglio di avere una delle più brave europarlamentari uscenti, Susanna Ceccardi, che sicuramente farà un risultato straordinario in Toscana e non solo", ha sottolineato il leader leghista a margine di un evento del partito a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia.