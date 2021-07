Enrico Letta contro Matteo Salvini in merito al Ddl Zan. Intervistato dal programma In onda su La7 il leader dem ci va giù duro: "I giochini non sono per far approvare una norma migliorata o una legge emendata, sono per affossarla. Nella Lega hanno detto tutti che non la vogliono, devo fidarmi di chi la vuole affossare? Ognuno si assuma la sua responsabilità".