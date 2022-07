"La cyberwar è la nuova frontiera della guerra oggi, perché a differenza degli altri domini - terra, acqua, cielo e spazio - un attacco in questo quinto dominio può colpire ogni singolo cittadino in ogni momento in casa propria. Oggi sono intervenuto in collegamento al convegno in corso a Torino sulla protezione dei #dati personali". Lo ha scritto il Presidente del Copasir e senatore di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso.