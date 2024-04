Il segretario di Stato USA, Antony Blinken, partirà domani per una missione diplomatica di tre giorni in Cina. L'obiettivo del Capo della diplomazia Usa è discutere con la controparte cinese delle complesse relazioni tra le due superpotenze, nonché dei conflitti in corso in Ucraina e nel Medio Oriente. Secondo quanto riferito da un funzionario del dipartimento della Difesa alla “Cnn”, Blinken proverà ad affrontare con la leadership cinese tre questioni centrali: l problema dell'eccesso di produzione della Cina riversato da Pechino sui mercati occidentali; le pratiche commerciali ritenute scorrette; il sostegno cinese alla Russia in Ucraina.

A Pechino, Blinken si confronterà anche sulla competizione tecnologica, un settore nel quale la Cina punta all'autosufficienza, soprattutto dopo le nuove restrizioni statunitensi sulle esportazioni di macchinari per semiconduttori.