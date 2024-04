"Oggi proseguiamo un percorso, insieme al 90% delle 230.000 imprese dell'Economia del Mare, per mettere al centro della strategia marittima del nostro Paese le risorse per lo sviluppo e il progresso del Sistema mare. Quattro giornate di confronto per proporre una programmazione italiana unica di investimenti strategici per il 2025-2027 sull'Economia del mare" .

Lo ha dichiarato Giovanni Acampora, Presidente Assonautica Italiana, Si.Camera, CCIAA Frosinone Latina, aprendo la terza edizione del Blue Forum "Investiamo nell'economia del Mare".

"Serve una mobilitazione di risorse senza precedenti - ha spiegato - per mettere le imprese italiane in condizione di affrontare le necessarie transizioni in materia di energia, ambiente e digitalizzazione, oltre a snellire le procedure e i tempi. Lanciamo da qui la proposta di uno Sportello Unico Amministrativo Nazionale per l'Economia del Mare, che aiuti le imprese e che semplifichi i processi attraverso i nuovi sistemi digitali.

È prioritario mettere in sicurezza le filiere strategiche in una visione unitaria che renda la nostra Nazione leader in Europa e nel Mediterraneo. La partita in gioco è quella della competizione internazionale e dobbiamo mettere in campo strategie per rafforzare la competitività del nostro Paese nei confronti dei grandi player internazionali", conclude.