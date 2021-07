Toni accesi tra Enrico Letta e Matteo Salvini in merito al disegno di legge Zan in materia di omotransfobia. Il segretario dem non accetta di buon grado la proposta del leader del Carroccio di trovare un accordo sul ddl. "Salvini non è l'interlocutore affidabile per una materia come questa. Ecco perché andremo in Parlamento e discuteremo con chi ha voglia di discutere", precisa il capo del Pd. Non si è fatta attendere la replica del segretario della Lega: "Spiace che Letta e i dem non vogliano ascoltare nessuno e preferiscano lo scontro al buonsenso".