Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, ha pubblicato il seguente tweet:

"Ripenso alle esultanze da stadio dei senatori destra per essere riusciti ad azzoppare #ddlZan (complici i diversamente di destra,che preferiscono far conferenze per #RinascimentoSaudita) Sono gli stessi che rimasero seduti mentre tutta l'Aula applaudiva la senatrice #LilianaSegre".