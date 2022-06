Carlo Calenda, leader di Azione, su Twitter si è così espresso. "Nessuno si pone più il problema di come governerà Tizio, piuttosto che Caio o Sempronio, perché non sentiamo più come un dovere preoccuparci di chi amministrerà con serietà e competenza una cosa che è “nostra” ma che in realtà non sentiamo più come tale".