"Grazie al segretario @EnricoLetta per la fiducia che ancora una volta mi ha dimostrato. Accolgo con entusiasmo il compito di affiancarlo, assieme a Delfina Belli e Nicola Oddati, per l’organizzazione delle Agorà Democratiche #iocisonoPD". Lo dice in un tweet Giacomo Possamai, capogruppo PD in Veneto.