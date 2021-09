Luca Zaia, Presidente quota Lega del Veneto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La7.

Attualmente tiene banco la questione Green Pass, correlata alla sospensione dal posto di lavoro per chi non ne è in possesso.

Così il governatore, nell'intervista a L'Aria che Tira:

"Devono essere riconosciuti ad alcune categorie, abbiamo anche il 40% dei minorenni che non si è ancora vaccinato e hanno l'attività sportiva regolamentata da #GreenPass o da tamponi".