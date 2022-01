"In un momento in cui molti parlano solo di strategie politiche, dall’elezione del Presidente della Repubblica alla grande sfida per la Sicilia, Matteo Salvini si rivolge ai siciliani per dimostrare ancora una volta l’attenzione per il territorio e per concentrarsi sui contenuti, in primis la lotta al caro bollette di luce e gas, vero problema per tutti, imprese, lavoratori, famiglie, e l’aiuto concreto con due milioni di euro al cimitero dei Rotoli di Palermo voluto dalla Lega, che tenta di compensare l’inerzia decennale di altri. L’assoluzione dell’ex presidente della regione Lombardo, per cui si felicita, pone di nuovo al centro del dibattito la riforma della Giustizia, che da avvocato, oltre che da rappresentante istituzionale, vorrei fosse concreta e al tempo stesso rispettosa della nostra tradizione giuridica. Temi reali, concreti, importanti per tutti i cittadini: la Lega c’è”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega.