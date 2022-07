"Abbiamo deliberato in Consiglio dei ministri lo stato di emergenza per la siccità Con 10,9 milioni di euro per Emilia-Romagna, 4,2 milioni per Friuli-Venezia Giulia, 9 milioni per Lombardia, 7,6 milioni per Piemonte, 4,8 milioni per Veneto". Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del Consiglio dei Ministri.