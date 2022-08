“Che il Pd sia nel caos totale e stia perdendo di vista il momento lo testimonia la qualità degli argomenti trattati in questi giorni”, asserisce il Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega, Gianluca Quadrini, che continua: “Manca un mese alle elezioni e dalle file del centrosinistra e non si parla di programmi o progetti, ciò che si riscontra è la totale mancanza di argomenti che riguardano il presente e il futuro del nostro paese. Per cui rimango basito quando ascolto, in piena campagna elettorale, che viene sollevato il problema della candidatura a Senatore dell’On.le Durigon su questioni di lana caprina invece di che soffermarsi sui modi di fare, a dir poco discutibili, di esponenti di spicco del PD o, sopratutto, invece di fare una riesamina sulle condizioni dell’Italia ed in particolar modo della Regione Lazio, disamministrata da loro da 10 anni. Il centrosinistra sta dimostrando di non essere pronto per governare, non ha una proposta politica, ha al suo interno una falla troppo grande da poter pensare di lasciare questo paese alla loro guida. Oggi, chi ci da fiducia, lo fa perché crede nelle proposte e nelle soluzioni immediate, facilmente percettibili e comprensibili, il centrosinistra invece perde di vista questo obiettivo”.