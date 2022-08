"La Lega sostiene il Palio di Siena e lo ritiene un evento internazionale da tutelare e valorizzare, lo dimostra la stessa presenza tra il pubblico, più volte registrata, del nostro segretario federale Matteo Salvini. Per questo la polemica sulla proposta di legge presentata dall'onorevole Lucchini a tutela degli animali è fuori luogo. Lo è perché la legislatura è giunta al termine e lo è anche perché gli eventi storici e i palii per noi fanno parte di una tradizione, di una cultura e di un'identità da salvaguardare. Sappiamo che il cavallo è il protagonista principe della corsa ed al suo benessere il contradaiolo non solo ci tiene, ma lo considera prioritario. Semmai si dovesse discutere nel futuro di una legge di questo tipo sarà mio impegno, se non sarà previsto in maniera chiara, far inserire che i palii e gli eventi storico-culturali possano godere di deroghe in linea con le loro necessità. Con la Lega al Governo, come già dimostrato in questi anni, il Palio di Siena ha un alleato su cui contare, che lo difenderà in ogni contesto: locale, nazionale e internazionale. Chi sostiene il contrario mistifica la realtà e vuole fare polemiche gratuite sulla pelle di questa grande e storica manifestazione".

Così il commissario regionale della Lega e candidato nel collegio plurinominale Toscana 2, l'onorevole Mario Lolini.