Oltre ai numerosi verdetti, che col passare dei minuti stanno arrivando in merito ai ballottaggi, è definitivo il dato anche in merito all'affluenza: ha votato il 49,64% dei cittadini chiamati al voto: viene registrato, così, un calo dell'8,75% rispetto al primo turno. Nel dettaglio, il dato sull'affluenza città per città: Ancona: 51,75% (-3,19%), Brindisi: 43,79% (-13,86%), Massa: 51,34% (-8,95%), Pisa: 56,34% (-0,09%), Siena: 56,96% (-6,86%), Terni: 43,32% (-13,55%), Vicenza: 52,78% (-1,42%).