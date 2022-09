“La spinta che serve per il rilancio del nostro territorio” con queste parole, il Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega e delegato alle attività produttive Anci Lazio, Gianluca Quadrini aveva affermato, gia tempo fa, il suo sostegno per la realizzazione dell’aeroporto di Frosinone. Con la notizia che l’Enac presenterà sul tavolo del ministro Giovannini un piano straordinario che indica lo scalo civile a Frosinone, il Presidente dichiara in una nota: “Ritorno sull’argomento con le stesse idee e convinzioni espresse più volte in precedenza. La realizzazione dell’aeroporto civile nel nostro capoluogo di provincia è un dibattito aperto da tempo. Ed io ho sempre sostenuto ed appoggiato questa grande opportunità per il nostro territorio. Avere un’infrastruttura di questo livello significherebbe dare a tutta la provincia la spinta per poter finalmente ripartire”.

Come ha già sostenuto in più comunicati, il Presidente Quadrini, sottolinea la grande opportunità, in termini economici e di sviluppo, che l’intera provincia di Frosinone potrebbe avere. “Si tratta di un’opportunità di crescita e di sviluppo a livello occupazionale, di infrastrutture, del turismo e di tutto l’indotto della provincia. Senza tralasciare il fatto che si andrebbero a sfruttare delle risorse che fino ad oggi sono passate in secondo piano. Inoltre, non dimentichiamoci che, abbiamo dalla nostra parte due importanti elementi che agevolerebbero la realizzazione del progetto, e cioè la posizione strategica del nostro capoluogo a breve distanza dalla capitale, in prossimità di infrastrutture come il casello autostradale e la rete ferroviaria, vicino l’importante polo industriale del basso Lazio, e l’esistenza di un luogo già operativo per poter ospitare l’aeroporto, il Moscardini.

Conclude affermando: “Sono fermamente convinto che per il nostro territorio la presenza dell’aeroporto sarebbe valore essenziale per le strategie politiche e di sviluppo economico per cui non possiamo assolutamente perdere questa grande occasione”.