"Si dice in questi giorni che i 'No vax' dovrebbero governare, ma lo hanno già fatto. Questa è la filosofia dei grillini". Lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia, intervenendo a Padova a un convegno dell'associazione Padovalegge. "Quando però - ha aggiunto - ci si trova di fronte alle norme, al dovere della tutela della salute dei cittadini, contano le norme. Se l'assunto è quello del politico ladro, dei preti pedofili, dei magistrati che aiutano gli amici, dei giornalisti prezzolati, possiamo anche pensare a una gestione anarchica ma ma mi chiedo dove andiamo a finire. Occorre decidere se esistono le istituzioni o no. E con le cariche elettive, non solo nel pubblico ma anche nel privato, è fondamentale questo assunto", ha concluso