"L'impegno che ho preso in Parlamento è quello di arrivare a una sempre maggiore sensibilità della politica verso le necessità del mondo della ricerca, dell'innovazione e delle biotecnologie. Con il team di giovani che dirigo ci siamo accorti di quanto sia importante, per il nostro Paese, per la sua credibilità e competitività, investire in tecnologie che salvano la vita: i farmaci del domani sono tutti basati su biotecnologie e su terapie innovative". Lo ha detto Angela Ianaro, deputata uscente del Pd e candidata democratica nel collegio plurinominale Campania 2, intervenendo al workshop "Focus on Breast Cancer" organizzato a Napoli da Mapcom con il patrocinio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Regione Campania, Europa Donna e la Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia.

"Ma il raggio d'azione delle politiche di domani non si deve limitare al campo farmaceutico sanitario. Ormai la salute è interconnessa e quindi dobbiamo concentrarci anche su altri aspetti con i quali siamo chiamati a fare i conti. Penso, ad esempio, alle tecnologie agrarie, ad alcuni aspetti del cambiamento climatico che influiscono in maniera più o meno diretta sulla nostra salute. Ecco questi temi rappresentano il mio impegno personale passato, presente e futuro" ha concluso Ianaro.