"La legge Severino prevede sanzioni di sospensione su persone ancora in presunzione di innocenza. Le condanne in primo grado sono state sistematicamente ribaltate in Appello e in Cassazione quando però il danno era fatto. Noi abbiamo il reato di abuso di ufficio che ormai è utilizzato dagli avversari politici per far cadere le amministrazioni. Non si fanno più le interrogazioni come si faceva una volta, oggi si fanno gli esposti in Procura. Perché l'abuso di ufficio non si nega a nessuno. Il rapporto tra condanne definitive per abuso di ufficio e numero di inchieste è dell'1%". Lo ha dichiarato a RTL 102.5, il deputato di Azione Enrico Costa.