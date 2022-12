"Il mio obiettivo è di posare la prima pietra per la costruzione del Ponte di Messina entro due anni". Così il vicepremier Matteo Salvini, in video collegamento con la convention 'Noi, il Mediterraneo' in corso a Palermo. "Il collegamento stabile farebbe risparmiare 140 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica", ha proseguito.

"Abbiamo le regioni Sicilia e Calabria che sono d'accordo, come anche il Governo e l'Europa e se c'è qualche professionista del no, per me avrà poso spazio. Chi dice no al ponte dire no al lavoro e al futuro. Io conto di lasciare il mio mandato con i lavori in fase di avanzamento", ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture.