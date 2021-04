"Con il PNRR “Siamo oltre il piano Marshall, sia dal punto di vista economico che progettuale. Nei prossimi anni arriveranno, grazie all’Europa, oltre 200 mld dal Recovery (221,5 mld, di cui 191 dal Recovery e 30 da risorse già programmate e non ancora spese). Un’occasione unica. Ora possiamo dire che abbiamo tutto quel che serve per ripartire”. Così, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, intervenendo alla seconda giornata di Milano Capitali organizzata da ClassAgorà. “Oltre alle risorse del Recovery plan – ha continuato – nel nostro Paese abbiamo altri due punto di forza: il Made in Italy, ossia la creatività delle nostre piccole, medie e grandi imprese e la grande capacità di risparmio delle famiglie italiane. Il compito della buona politica, oggi, deve essere invece quello di mettere in sinergia, attraverso la leva fiscale, questi due punti di forza del nostro Paese: il risparmio e le pmi. Oggi questo compito – ha proseguito l’esponente azzurro – è reso più agevole proprio dall’ingresso di Cassa Depositi e Prestiti in Euronext e dall'acquisizione di Borsa Italiana SPA. Un investimento di vitale importanza, perché Borsa spa sarà l’autostrada virtuale in cui le nostre imprese potranno correre e crescere”. Giacomoni ha poi sottolineato che “se il risparmio viene tartassato, fugge all’estero. Se invece si incentiva fiscalmente, contribuirà alla ripresa economica. La Leva fiscale è un formidabile strumento di politica economica”, lo dimostra il successo anche nel nostro Paese dei Pir, “un link tra mercato finanziario ed economia reale. Ma per noi non sono un punto di arrivo ma di partenza: ora dobbiamo proseguire nel semplificare le procedure e ridurre i costi per le quotazioni delle imprese”, istituendo, inoltre “un fondo pubblico-privato gestito con il coinvolgimento delle maggiori istituzioni finanziarie italiane, in cui, oltre alle risorse pubbliche di Patrimonio Destinato, possano confluire anche parte delle risorse del Recovery Fund ed il risparmio privato, fiscalmente incentivato. Questo Fondo Strategico Nazionale rappresenterebbe un salto di qualità per sostenere, proprio attraverso Borsa spa, la patrimonializzazione delle imprese, consentendo loro di essere più resilienti alle sfide e di conquistare i mercati internazionali, trasformandole così da prede a predatrici”.