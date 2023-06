È stato firmato oggi dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, e dal presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’addendum all’accordo di programma per il piano di diffusione della banda ultralarga nelle cosiddette aree bianche che conferma lo stanziamento di oltre 100 milioni per l’Emilia Romagna.

In questo momento il Ministero ha voluto velocizzare la firma di questo addendum come ulteriore gesto di vicinanza del Governo ai territori colpiti dalle tragiche alluvioni delle settimane scorse, attivandosi tempestivamente in un momento di forte necessità anche al fine di favorire la più rapida ripresa delle attività produttive in tutte le aree.

L’8 marzo 2023 è stato infatti firmato un addendum all’accordo quadro del 2016 tra il Governo e la Conferenza delle regioni per lo sviluppo della banda ultralarga su tutto il territorio nazionale. Ogni regione ha poi redatto, insieme alle strutture del Ministero, il proprio piano tecnico che prevede un finanziamento congiunto con fondi nazionali e comunitari e piani regionali specifici. Nel corso dello sviluppo del piano è stato necessario rimodulare alcune risorse per venire incontro alle necessità di spesa da parte dei territori.



Le attività oggetto dell’ addendum sono finanziate con:

19.000.000 euro del FSC regionale programmazione 2014-2020 (PSC)

39.000.000 euro a valere sui fondi del PSR FEASR programmazione 2014/2022

45.531.093 euro di fondi PSC MIMIT infrastrutture BUL aree bianche.

Sulla base dell’accordo quadro l'entità del fabbisogno della Regione Emilia Romagna, come per le altre regioni, può essere periodicamente rideterminata in considerazione di elementi che, in fase di attuazione del piano tecnico, modifichino le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del Grande Progetto Banda Ultra larga Aree Bianche.