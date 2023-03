“Caro Sensi, non siamo quelli degli ‘scherzi’ ma valutiamo competenze, merito e preparazione. Quindi, rimandiamo al mittente le assurde polemiche sollevate sulla possibile nomina del collega e amico Antonio Rinaldi in Eni. Soprattutto da chi ha sempre dimostrato smania di potere e di poltrone anche contro il parere dei propri elettori. Il Pd, ancora una volta, commenta a sproposito vicende che riguardano la Lega e questo governo ma ‘dimentica’ i suoi giochini di palazzo: nell’ultimo decennio hanno piazzato più gente in base alla tessera di partito in tasca che ai curricula. Quindi, non si rendano ridicoli accusandoci di elargire scranni a casaccio”.



Così la senatrice Mara Bizzotto, vicepresidente vicario della Lega al Senato.