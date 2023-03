Sulla questione migranti "ancora più fondamentale è l'intervento dell'Europa. L'Italia non può essere lasciata da sola. Questo vale per Trieste, vale per Ventimiglia e vale per Lampedusa". Lo ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, durante una visita istituzionale alla Direzione Marittima del Friuli Venezia Giulia e al Porto di Trieste.