"Non è possibile che la Campania sia ricordata solo per il dato sul reddito di cittadinanza. Meritate di più e dovete chiedere di più". Lo ha affermato la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni al comizio tenuto a Caserta. "Non dovete avere paura - ha aggiunto - siamo stati noi ad aiutare i più poveri e bisognosi, non quelli della sinistra, amici dei potenti e delle multinazionali. Non bisogna essere costretti a votare una parte politica per avere il reddito a fine mese. Lo Stato deve assistere chi non è in grado di lavorare".