"Oltre un secolo fa, Fridtjof Nansen, esploratore polare, scienziato, primo Alto commissario per i rifugiati della Società delle Nazioni e, poi, Premio Nobel per la Pace -alla memoria del quale sono oggi dedicati un albero e un cippo al Giardino dei Giusti di Milano- pronunciava queste parole: 'La storia della razza umana è una lotta continua dalle tenebre alla luce'. Oggi, Norvegia e Italia sono unite nella lotta contro le tenebre che l’insensata aggressione della Federazione Russa all’Ucraina cerca di portare nel nostro continente". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del Pranzo offerto dai Reali di Norvegia, nell'ambito della Visita di Stato iniziata ieri sera.