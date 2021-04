"Le dimissioni del presidente del Consiglio della Regione Lazio, Mauro Buschini, sono solo un primo passo a cui non possono che seguire quelle di tutto l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che ha approvato la delibera sulle assunzioni dalla graduatoria del Comune di Allumiere. L'appello a tutte le forze politiche, a partire dai nostri alleati, è quello di dimostrare distanza da prassi squalificanti, soprattutto in questo momento di estrema difficoltà per milioni di italiani”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.