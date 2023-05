Due new entry in Italia Viva: Naike Gruppioni e Giulia Pigoni. In conferenza stampa, il leader del partito Matteo Renzi ha dato il benvenuto a "due persone straordinarie, a due donne che sono non solo accomunate dalla provenienza cioè l'Emilia Romagna, ma anche dalla loro passione per la politica". Dal 10 giugno, spiega Renzi, Italia Viva "ha lanciato un percorso congressuale, liberi e democratici dal basso, avremmo dovuto farlo con il partito unico ma non è stato possibile così lo facciamo con chi ci sta. Deve essere un percorso di idee e progetti".