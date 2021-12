“Il premier oggi è un po’ come una chiave di volta e senza di lui rischia di crollare tutto”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il deputato del M5s, Sergio Battelli, che ha poi proseguito: “Pensare ad una figura diversa avrebbe bisogno di un processo che andrebbe strutturato insieme ai gruppi parlamentari e all’attuale maggioranza. Non credo si possa negare il fatto che, se Draghi decidesse di uscire dalla partita di Palazzo Chigi, sarebbe un serio problema per la tenuta della maggioranza”.

Sulla possibile candidatura di Berlusconi al Quirinale, Battelli ha poi dichiarato: “Io non voterò Berlusconi e su questo anche il Movimento si è già espresso molto chiaramente”.

Sulla disponibilità del Premier ad assumere la Presidenza della Repubblica, Bettelli ha quindi spiegato: “Per quanto riguarda Draghi, credo che in questa specifica fase di recrudescenza del virus e con il PNRR che deve essere seguito e completato, pensare di creare una crisi di governo ed entrare in una fase di stallo che potrebbe durare mesi, sia davvero l’ultima cosa che dobbiamo augurarci. Sarebbe un errore madornale”.

Ancora sul Quirinale, l’esponente pentastellato ha poi aggiunto: “Parto dal presupposto che è ancora troppo presto per parlare del nome che sarà votato, anzi sono convinto che quel nome uscirà solo a 24 ore della votazione ufficiale”. “Visto anche il tipo di maggioranza che sta gestendo questa fase, dobbiamo cercare di trovare una figura che possa raccogliere una convergenza quasi totale dell’emiciclo parlamentare, perché qualsiasi candidato troppo spostato da una parte o dall’altra rischierebbe di non avere i voti necessari e di essere bruciato”.

Sulle parole di Giuseppe Conte, che ha auspicato l’elezione di una donna come prossimo Presidente della Repubblica, Battelli ha poi concluso: “L’Italia potrebbe essere pronta per una donna a Quirinale e di certo non sarò io a mettere dei veti da questo punto di vista. L’importante è che sia una figura riconosciuta, rispettata e di altissimo spessore istituzionale”