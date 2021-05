“Ci sono attività che svolgendosi all’aperto dovrebbero riaprire al più presto, non si capisce perché, con le dovute regole, non possano ripartire subito. Mi riferisco allo spettacolo viaggiante, giostre e piccoli luna park, e alle feste di matrimonio che, non potendosi ancora svolgere, stanno bloccando il comparto e tutto l’indotto che vi ruota attorno. Il Governo agisca in fretta, sono in gioco svariati posti di lavoro e miliardi di fatturato che sono andati e stanno andando in fumo”. Così Gabriella Giammanco, vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia. “Il Pd e il M5S si stanno opponendo alle riaperture con un atteggiamento ideologico. Purtroppo con lo sblocco dei licenziamenti tanti lavoratori perderanno la propria occupazione, è necessario rivitalizzare il nostro tessuto economico sempre adottando tutti gli accorgimenti che il contesto richiede. Il Governo fissi una data più vicina possibile a partire dalla quale far ripartire lo spettacolo viaggiante e i matrimoni. Non tenga ancora in stand by queste realtà, si rischia una vera carneficina occupazionale”, conclude Giammanco.