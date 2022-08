"Io guiderò la lista al Senato in Lombardia, Toscana e Campania". Lo annuncia il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua e-news. "Le liste, naturalmente, hanno provocato molti problemi - ha aggiunto -. Ringrazio tutti gli amici che hanno dato la disponibilità, quelli che hanno fatto un passo indietro con eleganza e stile, quelli che sono più o meno giustamente arrabbiati. Tutti comunque siamo in pista per una grande campagna elettorale"