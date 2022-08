"Nel programma di Fratelli d'Italia proponiamo un fisco a misura di famiglia ed un piano per favorire la natalità. Inoltre, chiediamo di aumentare la spesa pubblica per l'infanzia e di diminuire l'Iva sui prodotti e sui servizi per neonati e bambini". Lo ha dichiarato Isabella Rauti, vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, ai microfoni del Tg3.