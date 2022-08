"Avevamo siglato un patto molto impegnativo, come Azione e +Europa, un patto che noi riteniamo rispettato e che continueremo a rispettare. Azione e Carlo Calenda hanno fatto una scelta diversa, si sono tirati indietro". Lo ha dichiarato Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa, a Tg4. "Ma c'è un punto che mi sembrava certo all'inizio di questa campagna elettorale era che Calenda e Renzi, come scrivevano sui social, non avrebbero mai fatto un'alleanza, addirittura hanno fatto una lista in comune, è un momento sorprendente", ha aggiunto.