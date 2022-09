"Direi che la farsa di Renzi e Calenda può anche finire qui. Le parole di Draghi su un suo possibile ritorno a Palazzo Chigi dopo il voto non si prestano a interpretazioni: un chiaro e secco no. Mi auguro che il cosiddetto terzo polo, fatto da scissionisti professionisti a sinistra e a destra, tenga definitivamente il presidente Draghi fuori dalla propaganda politica". Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale PD e capolista al Senato in Puglia, nel corso di un'iniziativa elettorale a Mesagne (Brindisi) insieme ai candidati a Camera e Senato nelle liste del Pd. "Noi continuiamo a girare strada per strada, comune per comune con la nostra proposta di società profondamente alternativa alla destra di Salvini e Meloni: lavoro, giovani, diritti, ambiente, Europa. L'alternativa di destra sarebbe una società oscurantista che l'Italia non merita. E non lo permetteremo"