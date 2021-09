“Esprimiamo soddisfazione perché con il Dl Green Pass verrà approvato, nonostante non si sia approfondita la discussione parlamentare, un nostro ordine del giorno che impegna il governo a valutare l’opportunità di prevedere un indennizzo in favore di quei soggetti che possono aver riportato complicanze di tipo irreversibile a causa della vaccinazione contro il Coronavirus. La Lega continuerà nella sua azione di informazione e tutela della salute dei cittadini e di promozione della campagna vaccinale, capace di far registrare dati eccezionali come quelli della Lombardia, che ad oggi ha raggiunto l'80% della popolazione vaccinata, senza obblighi o imposizioni”.



Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega in commissione Affari Costituzionali firmatari del testo Luigi Augussori, capogruppo, Roberto Calderoli, Ugo Grassi, Alessandra Riccardi e Daisy Pirovano.