"Per i fragili o le persone che visitano i fragili deve essere obbligatoria la mascherina o il tampone molecolare”. È il parere del microbiologo Andrea Crisanti espresso a Lapresse.

“I tamponi fatti in casa - aggiunge - dovrebbero essere proibiti, sono un elemento distorsivo dei dati e pericolosi per la salute. Molte persone positive non si denunciano o si denunciano in ritardo”.

Secondo il docente dell'Università di Padova "non ci sarà un’ondata come quelle del passato ma il virus circola più passa il tempo dalla terza dose per ognuno".