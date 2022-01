“L’irreprensibile lavoro fatto dalla Regione Puglia per l’organizzazione della campagna vaccinale e il grande senso civico dei pugliesi non poteva che tradursi in un primato che ci inorgoglisce profondamente: quello della regione "più vaccinata d'Italia" ed una delle più vaccinate di tutta Europa.” Lo afferma il Segretario del PD Puglia On. Marco Lacarra.

“Secondo il Report dell’Agenzia nazionale per la valutazione e il monitoraggio dei servizi sanitari regionali, ben l’86,6% dei cittadini pugliesi si è già sottoposto alla vaccinazione. Un dato superiore di tre punti percentuali rispetto a quello nazionale e che trova un riscontro ancora più eclatante per quanto riguarda i più piccoli, ossia la fascia 5-11, dove la copertura è più che doppia rispetto alla media nazionale.

Grazie a questi ottimi risultati e all’eccellente lavoro del Presidente Emiliano dall’inizio della pandemia, la popolazione pugliese è tra le più protette d’Europa, come testimoniano anche i tristi numeri su ospedalizzazioni e terapie intensive, che ci vedono fortunatamente agli ultimi posti per livello di saturazione. È comunque importante continuare su questa strada, senza lasciarsi andare ad alcun senso di appagamento. Bisogna completare il ciclo delle terze dosi e convincere chi, malgrado gli indubitabili benefici, è ancora scettico riguardo alla vaccinazione.”