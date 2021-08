"La Liguria si conferma la prima regione italiana, anche in questa ondata Covid estiva, per l'utilizzo degli anticorpi monoclonali per milione di abitanti". Lo scrive su Facebook il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova. "Abbiamo sempre creduto come rete infettivologica ligure - sottolinea Bassetti- nell'importanza di questa seconda rete di protezione: se non sei vaccinato o il vaccino dovesse non funzionare completamente, ecco la seconda rete di protezione, i monoclonali appunto, per evitare ricoveri, necessità di ossigeno e terapie intensive. Visitare i pazienti, collaborare con il territorio e monoclonali, usati precocemente nelle prime fasi del Covid - conclude l'infettivologo genovese - sono le uniche vere ed efficaci cure domiciliari".