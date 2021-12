Silvio Berlusconi, intervenuto telefonicamente alla festa di FdI ad Atreju, ha posto l'accento sull'importanza del Centrodestra, definito "una scelta irreversibile, plurale ma coeso, pronto a governare nel 2023".

Il numero uno di Forza Italia ha inoltre precisato: "Non voglio ignorare le cose che ci dividono, abbiamo un giudizio diverso sul governo Draghi che Forza Italia ha voluto e sostiene con convinzione e a cui voi legittimamente vi opponete. Credo che nessuno possa negare almeno un aspetto positivo di questa stagione difficile: tutte le forze stanno svolgendo un ruolo importante nel Paese, voi conducete un'opposizione seria e responsabile, all'altezza della gravità del momento, pur non rinunciando al sogno di una svolta. Non è questa la sede per discutere le ragioni di queste scelte, che meritano entrambe profondo rispetto".

"Giorgia, attendo di sapere quando potrò venire a firmare la vostra petizione per l’elezione diretta del capo dello Stato.". Conclude così Silvio Berlusconi con la promessa che porrà la firma sulla riforma sul presidenzialismo per l’elezione diretta del capo dello Stato, promossa da Fratelli d'Italia.