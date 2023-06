"Trovo controproducente che una città voglia muoversi autonomamente rispetto a una legge che il governo sta portando avanti e che può o meglio deve essere modificata. Per esempio, ritengo molto corretta la proposta di costruire un meccanismo incentivante con regole chiare, stimolando gli investitori: una proposta concreta e non di 'socialismo reale' ma di economia liberale e realistica. Dario Nardella ha fallito nel suo obiettivo – perché lo dichiarò – di 'ripopolare' il centro dopo aver condotto e appoggiato politiche che lo hanno effettivamente spopolato di fiorentini. Se ci sono delle modifiche da fare o delle migliorie queste si fanno insieme, allo stesso tavolo, e coinvolgendo gli operatori, categorie economiche e professionali di settore oltre soprattutto i piccoli proprietari che sono i più danneggiati e tartassati. Voglio ricordare, inoltre, che contro il caro affitti per gli studenti, il governo ha già adottato dei provvedimenti urgenti che permetteranno di aumentare i posti a disposizione. Nardella se volesse contribuire in modo concreto, come presidente della Città Metropolitana, programmi e realizzi infrastrutture idonee per collegare le periferie al centro cittadino e universitario, al fine di ampliare l'offerta e il mercato immobiliare". Così in una nota Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia.